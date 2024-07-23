Tutuklu sayısı 6’ya çıktı

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı şirkette sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir ile suçla bağlantılı tutuklanan Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas’ın ardından Ümit Konugus ile Orhan Başarır da polise teslim oldu

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir ile suçla bağlantılı tutuklanan Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas’ın ardından Ümit Konugus ile Orhan Başarır da polise teslim oldu. Toplam 6 zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmet Raşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de zanlı Perin İzmir’in pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Perin İzmir’in ifadesinde bu suçu işlerken kendisine Ümit Konugus, Orhan Başarır, Naim Bilgin, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın isimli işletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, Perin İzmir’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı. Polis, işletme sahibi olan 5 zanlının bazen kendi bazen de Perin İzmir’in kredi kartıyla işlem yaptığını, zanlı İzmir’in işletme sahiplerinin bilgisi dahilinde satış iptali yaptığını dile getirdi. Polis, Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapılacağını, kamera görüntülerinin inceleneceğini, çalınan meblağın artabileceğini dile getirdi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam etiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi. Yargıç, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

