Tutuklu şahıs, Güney’e teslim edildi

KKTC’de 2019 yılından beridir tutuklu bulunan 37 yaşındaki Yosif Yosif isimli Kıbrıslı Rum, Güney Kıbrıs makamlarına iade edildi



KKTC’de 2019 yılından beridir tutuklu bulunan Yosif Yosif (Sifis) isimli Kıbrıslı Rum şahıs önceki gün Kıbrıs Rum makamlarına teslim edildi.

Güney Kıbrıs'ta adam öldürmeye teşebbüs ve ağır başka suçlardan aranırken, 9 Ocak 2019 tarihinde KKTC'de tasarrufunda 2 tabanca ve 100 mermi ile yakalanan Sifis lakaplı 37 yaşındaki İosef İosef Güney Kıbrıs'a teslim edildi.

Rum basını, KKTC’de cezaevinde tutulan şahsın iadesi konusunda İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitede uzlaşı sağlandığını, şahsın iadesinin akabinde Rum polisince tutuklandığını aktardı.

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Kasım ayında Lefkoşa’nın Güney’inde Hilton Otel karşısında Nicos Rodotheou’nun aracına 5 el ateş ederek Rodotheou’yu öldürmeye teşebbüs etmekle ve uyuşturucu suçlarından aranırken sahte kimlikle KKTC’ye kaçtığı tespit edilmişti. 9 Ocak 2019 tarihinde Bilgi Değişim Ofisi’nden alınan bir bilgide Güney Kıbrıs’ta “katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde ile uyuşturucu” suçlarından aranmakta olan İosef İosef’in KKTC’de olduğu bilgisi üzerine, yaşadığı yer tespit edilmiş ve polis ekipler tarafından yapılan pusu görevi sırasında sanık İosef tespit edilmişti. Sanığın evinde yapılan aramada ise polis, 2 adet 9 mm çapında Baretta marka tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 15 mermi, ve 2 kutuda toplam 85 adet canlı mermi ele geçirerek emare alırken, sanık İosef’in tasarrufunda ise Nicholas Nicholou ismine düzenlenmiş sahte 1 adet Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği bulunmuştu. Rum vatandaşı sanık İosif İosif 2019 yılı Haziran ayında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma, ithali yasak tabanca taşıma ve sahte resmi belge düzenlemek suçları başta olmak üzere 12 davadan yargılanarak 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İosif’in Kıbrıs’ın Güney’inde mafya bağlantısı olduğu bilinirken, davaları da yoğun polis güvenliği çerçevesinde gerçekleştiriliyordu. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafında 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen İosef cezasını fazla bularak İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuş, 2020 Eylül ayında ise İstinaf Mahkemesi Iosef' in talebini reddedip, hakkındaki kararı onamıştı.

