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Türkiye’den kaçak olarak Güney’e gittiler

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Demirhan’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden Suriye uyruklu Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan, iki ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

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Türkiye’den kaçak olarak Güney’e gittiler
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Demirhan’da meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan dün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan polis karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Demirhan’da Güney Kıbrıs’ta sakin Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan’ın, Akıncılar bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Erülkü Süpermarket önünde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.  

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların 2023 yılında Türkiye'den gayri yasal yollardan GKRY'ye gittikleri ve şimdi ise ülkelerine dönmek istedikleri için KKTC’ye geldiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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