Turistten aldığı parayı çaldı

Girne’de bir turizm acentesinde çalışan Kerem Çağlayan, tatil için Türkiye’den Les Ambassadeurs Otel’e gelen bir turistten aldığı konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL parayı şirkete teslim etmedi. Tutuklanan zanlı, şirketten alacağı olduğu için parayı vermediğini, şirkete de bunu söylediğini iddia etti

Girne’de Cyprus Royal Turizm Acentesinde çalışan 38 yaşındaki Kerem Çağlayan, KKTC’de bulunan bir otelde tatil yapacak olan acente müşterisinden işyeri adına temin ettiği 76 bin 935 TL otel konaklama ücretini, işyerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı

Girne’de meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan Kerem Çağlayan dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru , mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Mayıs 2024 tarihinde, Girne'de, direktörlüğünü M.Y.’nin yapmakta olduğu Cyprus Royal Turizm Acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının tatil yapmak amacı ile Les Ambassadeurs Otele gelen Türkiye'de sakin isminin baş harfleri A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 15.07.2024 tarihinde gelmiş olup, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde 76.935 TL parayı şirketten alacağı olduğundan dolayı sirkat ettiğini ve bu paranın da hesabından düşülmesi amacıyla şirkete bilgi verdiğini söylediğini aktardı. Polis, müştekinin yapmış olduğu araştırmada bu miktarın daha da çok olacağından bahsettiğini, zanlının da iddiaları olduğunu ve tüm bunların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

