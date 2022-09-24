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Turist hırsızın başka suçları da ortaya çıktı

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Ülkemize turist olarak gelen ve hırsızlık yapmak için girdiği evde yakalanan Burak Duran’ın iki ayrı araçtan sirkat suçu işlediği ve izahını veremediği iki cep telefonu olduğu tespit edildi

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Turist hırsızın başka suçları da ortaya çıktı
 
Ülkemize turist olarak gelen ve ev açma hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Burak Duran mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Burak Duran’ın "Geceleyin Ev Açma" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.
Polis, KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlı Burak Duran’ın 21 Eylül’de gece yarısı 00:30 raddelerinde Yenikent adresinde yer alan 2 ikametgahın Güneye bakan açık pencere çamlarını her iki eli ile itip açtıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile bahse konu ikametgahların içerisine girip fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yaptığını ve akabinde ayni gün adı edilen zanlının Lefkoşa 'da tespit edilmesi ile Lefkoşa Adli Şubesine celp edildiğini anlattı.
Polis, zanlının tespit edilmesinin hemen akabinde polis ekiplerince tahkikatları yürütülen 2 ayrı araç içerisinden sirkat suçu işlediği ve izahını veremediği iki cep telefonu olduğunu belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak her iki başlatılan tahkikata ilişkin kamera görüntüleri incelenmek üzere emare olarak zapt edilmesi ve ikametgah sahipleri ve/veya olay mahallinde zanlıyı olay mahallinden koşarak kaçarken gören tanıklara ulaşılarak ifade temin edilmesi gerektiğini anlattı.
Polis, meselenin tahkikatına devam edildiğini, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikatımızı olumsuz yönde etki edeceğinden ötürü 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 7
gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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