Tüp hırsızı yakalandı

Lefkoşa’da bir evin garajından iki adet dolu tüp gaz çalan şahıslardan Ali Can Baz tutuklanırken, Ahmet Bostantepe’nin geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede olduğu açıklandı

Lefkoşa’da bir evin garajından iki adet dolu tüp gaz çalan şahıslardan Ali Can Baz tutuklanırken, Ahmet Bostantepe’nin hastanede olduğu açıklandı. Baz dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Uluçay olguları aktardı. Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 11.55 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de İnce Su Sokakta bulunan bir şahsın evinin garajındaki 2 adet tüp gazın Ali Can Baz ve Ahmet Bostantepe tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, zanlılardan Baz’ın önceki gün tutuklandığını, Bostantepe’nin ise 21 Aralık 2023 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi yoğun bakım bölümünde müşahede altında bulunduğunu açıkladı. Polis, tüplerin bulunamadığını, Baz’ın ifadesinde tüpleri Bostantepe’nin sattığına dair beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ailesiyle birlikte yaşadığını, oturma izni bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

