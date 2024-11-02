Tüfekle ev basan Algun’a üç yıl hapis

Gönyeli'de bir evi tüfekle basan Enver Algun, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gönyeli'de bulunan isminin baş harfleri İ.K.'ye ait olan evi tüfekle basıp, ateş açan, Enver Algun, "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, ve şiddet kullanma tehdidi" suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:30 raddelerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu babasına ait çifte kırma av tüfeği ile Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan ikametgahın avlusuna izinsiz girip, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırarak içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiği ile salondaki kapı camını, aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş edip 4 santim çapında delip hasara uğrattıktan sonra, aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Yargıç, olayın ardından tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından 19 Temmuz 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın yargılandığı ateşli silah kullanma ile ev açma suçlarının 7 yıla kadar hapis öngördüğünü belirtti.

Ateşli silahların toplum güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirten yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, olaydan bir gün önce İ.K.’nin sanığı telefonla arayıp, kendisini narkotik polisi olarak tanıttığını, sanığın kendisiyle dalga geçildiği gerekçesiyle tüfeği alıp müştekinin evine gittiğini ve söz konusu suçları işlediğini belirtti. Yargıç, sanığın pişman olup özür dilediğini, zor bir dönemden geçtiği esnada söz konusu suçları işlediğini söylediğini, müştekinin zararını karşıladığını açıkladı. Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini, tahliye olduktan sonra 5 yıl süreyle ateşli silah kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.