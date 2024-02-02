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Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı

İş adamı Hüseyin Tüfekçi, piyasaya sürdüğü ileri tarihli çeklerin üzerindeki imza yetkililerini değiştirerek geçersiz kıldığı ve sahtekarlıkla menfaat temin ettiği gerekçesiyle poliste ifadesi alındı

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Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı
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Aleyhlerine yapılan dolandırıcılık şikâyeti sonrası kız kardeşi Funda Bertiz’in ardından Ülkemizin tanınmış iş adamlarından Hüseyin Tüfekçi de piyasaya sürdüğü ileri tarihli çeklerin üzerindeki imza yetkililerini değiştirerek geçersiz kıldığı ve sahtekarlıkla menfaat temin ettiği gerekçesiyle polise çağrılarak ifadesi alındı.
Uzun yıllardır Merkez Bankası tarafından çek kullanmaktan men edilip çek yasaklıları listesinde bulunan iş insanı Hüseyin Tüfekçi ve şirketleri, şirket ödemelerini yapmak için yakın akrabaları ve yanında çalışan üst düzey kişiler adına kurmuş olduğu paravan şirketler üzerine alınan çeklerle ödemeler yapıyordu. Ancak ekonomik sıkıya düşmesinin ardından piyasaya sürdüğü ileri tarihli çeklerdeki imza yetkililerini değiştirerek çekleri geçersiz kıldığı gerekçesi ile mağdur ettiği iş insanlarının polise yaptığı dolandırıcılık şikayetleri gündeme gelmişti.
Dolandırmak kastıyla şirketteki imza yetkililerini değiştirdiği iddiasıyla polise şikâyet edilen AKBEL İNŞAAT SANAYİ VE TURİZM LİMİTED’in ortağı ve direktörü olan Hüseyin Tüfekçi ile kız kardeşi Funda Bertiz aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında ilk önce Funda Bertiz konu ile ifade vermiş akabinde ise konu çekleri ödeme yapmak için kullanan Hüseyin Tüfekçi polise davet edilerek ifadesi alındı. Polisin konu ile ilgili yürüttüğü soruşturmada çeklerin yazıldığı tarih ile çeklerdeki imza yetkisinin değişme tarihinin tespiti için bankalarla gerekli yazışmaları başlattığı da öğrenildi.
Öte yandan Güngör çöplüğündeki ihalenin de el altından Hüseyin Tüfekçi’ye verilmek istendiği iddia edildi.
 
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