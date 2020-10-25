Tüfek ateş aldı bacağından vuruldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17:00 sıralarında, Çınarlı’da 20 nolu ava açık bölgede avlanan Çınarlı’da sakin 44 yaşındaki erkan Poyrazlı, tüfeğinin ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.

Serkan Poyrazlı’nın tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.