Traktör alev aldı sürücü canını zor kurtardı

Serhatköy - Alayköy arasındaki arazide traktörüyle balya bağlayan çiftçi traktörün alev alması sonrasında çıkan yangında canını zorkurtardı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Serhatköy'de, Serhatköy- Alayköy arasındaki arazide, Yusuf GEZGİNCİ'nin kullanımında bulunan traktör ve arkasında takılı, balya bağlama makinesi ile balya bağladığı sırada, traktörün şarj dinamosunda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve askeri personelin katkıları ile söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alan içerisinde bulunan 213 adet çam ağacı ve bitki örtüsü, Yusuf GEZGİNCİ'ye ait traktör ile adı edilene ait 50 dönümlük arazi içerisinde bulunan bir kısmı biçilmemiş arpa ve anız yanarak zarar meydana geldi. Yangından dolayı dizleri ve ayaklarında yanıklar oluşan Yusuf GEZGİNCİ Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmekte.