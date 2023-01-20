Trafikte suç işleyen yandı

Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından trafik cezaları da güncellendi. Brüt asgari ücrete göre belirlenen yeni cezalar, trafik kurallarına uymayan vatandaşlar için cep yakacak

Asgari ücretin brüt 13 bin 563 TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları dünden itibaren yükseldi.

Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.

“Davasız Halledilebilecek Trafik Suçları Ve Sürücülere Uygulanacak Sabit Para Cezası Ve Ceza Puanı” listesine göre; işlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki ve idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) suçunun cezası 13 bin 563 TL’ye çıktı.

Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek, sürüş ehliyeti sınıfında başka araç kullanmak, makul bir sebebi olmadan gerekli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi ve ya nefes örneği vermeyi reddetmek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak gibi suçların cezası da 13 bin 563 TL’ye yükseldi.



İşte yeni trafik cezaları:

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU

Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı



* Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1,356 TL 30 Kuruş 5

* 5 Hız sınırını 20 km ile 40 km. arasında aşmak. % 15 2,035TL 45 kuruş 25

* Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 2,712 TL 60 kuruş 25

* Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 6781 TL 50 kuruş 100

* Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 13.563 TL 100

* Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş 20

* Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 2034 TL 45 kuruş 20

* Bir Motorlu Aracın izinsiz motor, şasi veya karoserinde değişiklik yapmak. % 40 5425 TL 20 kuruş 10

* Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Kayıtsız araç kullanmak. % 15 2334 TL 45 kuruş 20

* Kayıtlı mal sahibi yeni mal sahibinin adı ile adresi ve aracın sahibinden hangi tarihte değiştiğini yedi gün zarfında mukayyitliğe bildirmemesi ve kayıt belgesini iade etmemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali. % 15 2034 TL 45 kuruş 5

* Muayenesiz araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Plakasız araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 13,563 TL 100

* Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* ‘L’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. % 7 949 TL 41 kuruş -

* Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 949 TL 41 kuruş 10

* KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Kornasız araç kullanmak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Dikiz aynasız araç kullanmak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş -

* Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 3390 TL 75 kuruş 25

* Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. % 10 1356 TL 30 kuruş TL 5

* Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 15

* Kavşakta durmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 949 TL 41 kuruş -

* İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

*Yeterli ön cam sileceği bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Otobüslerde yolcuları tehlikeye koyacak veya rahatsız edecek şekilde araç içerisinde yük taşımak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Araçları müsaade edilen sürüş yönünün tersine olacak bir şekilde park etmek veya hareketsiz hale getirmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 2034 TL 45 kuruş 20

* Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kaldırım üzerinde Motorlu araç sürmek, durdurmak veya park etmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Motoru 50 cc’den küçük bir motosiklette 12 yaşından büyük yolcu taşımak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motosiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 2034 TL 45 kuruş 30

* Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Toplu halde yürüyen yayaların yolun solunda yürümemeleri.. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 6781 TL 50 kuruş 100

* Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 20

* Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet süren herkes bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir. % 5 678 TL 15 kuruş -

*Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Sürücülerin sürüş esnasında; cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 2712 TL 60 kuruş 30

* Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 50

* Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 4747 TL 5 kuruş 20

*Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 13.563 TL 100

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 25

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 50

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 13.563 TL 100

* Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 13.563 TL 100

