Trafikte kamyon denetimleri

Yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen 7 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, sözkonusu kamyon sürücüleri, 5 bin kg ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu
7.00-8.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.