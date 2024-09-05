Trafikte kamyon araçlara yönelik denetim… 8 sürücüye yasal işlem

Yasak olduğu saatlerde trafikte seyrettikleri tespit edilen 8 kamyon sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, söz konusu kamyon sürücüleri, 5 bin kg ve daha ağır kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olduğu 07.00-08.00 saatleri arasında trafikte seyir halinde saptandı.

