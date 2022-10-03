



“Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak” suçundan 158 kişi aleyhine işlem başlatıldı



Ülkede bir haftada 79 trafik kazası oldu, kazalarda 21 kişi yaralandı. Trafik kazalarının sebepleri arasında ise süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı.



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan sürede toplam 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 18’i yaralanmayla ve 61’i hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.



Kazalardan 24’ü süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 13’ü diğer etkenler sebebiyle oldu.



32 kaza Lefkoşa’da, 22 kaza Girne’de, 18 kaza Gazimağusa’da, 4’ü İskele’de ve 3’ü Güzelyurt’ta yaşanırken; kazalardaki toplam hasar 2 milyon 318 bin TL olarak kayıtlara geçti.



- Trafikte en çok işlenen suç “seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak”



Aynı dönem içerisinde, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 10 bin 41 araç sürücüsü kontrol edildi be suç işlediği tespit edilen bin 19 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



Suçların dağılımı ise şöyle:



Sürat - 156 , Tehlikeli Sürüş - 5 , Dikkatsiz Sürüş - 40 , Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak -136 , Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak - 16 , Alkollü Araç Kullanmak -30 , Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak - 158 , Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak - 91 , Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak - 78, Trafik Işıklarına Uymamak -3 , Muayenesiz Araç Kullanmak - 37 , Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak - 70, "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak - 19, "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak- 1, Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak -1 , Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak -7, Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak -1, diğer suçlar – 170.