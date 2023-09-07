Trafik suçlarında sürat ve alkol ilk sırada

Polis dün akşam, 1937 aracı denetlerken, 357 sürücü hakkında yasal işlem yaptı, 65 aracı trafikten men etti. Sürat ilk, alkol ikinci sıradaki trafik suçu oldu.

Polis bültenine göre, 357 sürücüden 120’sinin süratli, 20’sinin alkollü araç kullandığı tespit edilirken, 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz, 13 sürücünün de cep telefonuyla konuştuğu belirlendi.



Gazimağusa’da alkollü sürücü kaza yaptı



Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da alkol nedeniyle kaza oldu.

21 yaşındaki Burak Şimşek (E-21) 140 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sabancı Öğrenci Yurdu önüne geldiğinde FP 252 plakalı salon aracıyla yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

