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Trafik polisine kasten çarpıp yaraladı

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Trafik polisine kasten çarpıp yaraladı
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Girne’de trafik denetimi yapıldığı sırada, kendisini durdurmaya çalışan görevli polisin üzerine aracını kasten sürerek çarpıp yol içerisine düşerek, yaralanmasına sebep olan 21 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.45 sırlarında, Girne’de Tuğcu Sokak üzerinde trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulmak istenen ZUC 920 plakalı araç sürücüsü Z.Z.(E-21), polis kontrolünden kaçmak için, kendisini durdurmaya çalışan görevli polisin üzerine aracını kasten sürdü. Z.Z., polise çarpıp, yol içerisine düşerek yaralanmasına sebep oldu. Ardından tespit edilerek tutuklanan Z.Z.’nin ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edildi.  
Olayda yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
 
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