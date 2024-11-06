Trafik polisi, tefeci yakaladı

Üç bölgede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Güzelyurt’ta tefecilik yapan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde, önceki gün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 858 araç sürücüsü kontrol edildi, 286 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 725 araç sürücüsü kontrol edildi ve toplam 241 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 30 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında kontrol maksatlı durdurulan ve tasarrufunda 382 bin 420 TL nakit para tespit edilerek, izinsiz faaliyette bulunmak suretiyle tefecilik yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 60 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 3 araç ise trafikten men edildi.