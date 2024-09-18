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Trafik magandası sabıkalı çıktı!

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Girne’de bir trafik magandası, yol ortasında Porsche marka lüks aracını kendi etrafında döndürerek tehlikeli şekilde gösteri yaptı. Polis, söz konusu sürücüyü kısa sürede tutukladı. Tutuklanan sürücünün Cenk Aksalih olduğu ve Aksalih’in daha önce kadına şiddet ve kavga suçlarına da karıştığı ortaya çıktı

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Trafik magandası sabıkalı çıktı!
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Polis, tehlike yaratan sürücüleri tespit ederek trafik güvenliğini sağlamak amacıyla her imkanı kullanıyor.

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bir trafik magandası, 100 bin Sterlin değerindeki Porsche marka lüks yol ortasında tehlikeli şekilde gösteri yaptı.

Aracını kaydırıp kendi etrafında döndüren sürücü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tehlike saçan sürücü kısa sürede polis tarafından tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan araç sürücüsü aleyhinde, tehlikeli sürüş yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı ve aracı da trafikten men edildi.

Öte yandan Girne’de ortalığı birbirine katan sürücünün isminin Cenk Aksalih olduğu öğrenildi. Aksalih’in daha önceden de olayları olduğu dikkat çekti.

KIZ ARKADAŞINI DARP VE BAR KAVGASI DA VAR…

Cenk Aksalih’in 2020 yılında ve 2023 yılında da bazı olaylar ile anılması dikkatlerden kaçmadı.

Cenk Aksalih, 2023 yılında, Girne’de kız arkadaşıyla araçta seyir halinde bulunduğu sırada kız arkadaşını darp etmiş, bu sebeple tutuklanmıştı.

Cep telefonunu kız arkadaşının yüzüne fırlattıktan sonra araçtan indiği, her iki eliyle kız arkadaşının kafasına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği aktarılan Aksalih, 10 bin nakit ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması karşılığında teminatla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, 2020 yılında yine Girne’de bar kavgasına da karışan Cenk Aksalih bacağından yaralanmıştı.
 

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