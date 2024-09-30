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Trafik kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

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Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu, Mevlevi çemberinde dün gece, rutin trafik kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, uyuşturucu bulundu.

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Trafik kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
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Polis Basın Bülteni’ne göre, araç sürücüsü B.G’nin (E-28) şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta polis tarafından arama yapıldı.
Aramalarda B.G’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.
B.G. tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.
 
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