Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu.

Olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Kenan Akbaş olduğu ifade edildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 21:00 sıralarında, Yenierenköy-Yeşilköy Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında, Muzaffer YILDIRIM (E-30), yönetimindeki HS 901 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce önünde aynı istikametine doğru seyretmekte olan Hasan ÇETİN (E-34) yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağlayıp geçtiği esnada, o esnada Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyretmekte olan Kenan AKBAŞ (E-41) yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarptı..

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gelincik’te sakin Kenan AKBAŞ olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hafif şekilde yaralanan HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında, HS 901 plakalı araç sürücüsü Muzaffer YILDIRIM ve NH 661 plakalı araç sürücüsü Hasan ÇETİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.