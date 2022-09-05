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Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı

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Lefkoşa’da dün trafik kazası yapan 28 yaşındaki ambulans şoförü Mehmet Ali Ulaş tutuklandı.

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Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı
 

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mehmet Ali Ulaş, 20.40 sıralarında Raif Denktaş Caddesi’nde, ambulans araç ile Ayşe Tarhun (K-69) yönetimindeki GR 495 plakalı salon aracı dikkatsizce geçmeye çalışırken iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, yolun sağında bulunan bahçe duvarına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan GR 495 plakalı araç sürücüsü Ayşe Tarhun ve ambulansta hasta olarak bulunan Süheyla Vural (K-88) hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Süheyla Vural dahiliye servisinde, Ayşe Tarhun ise yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.                                                

SD 081 plakalı ambulans araç sürücüsü Ulaş’ın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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