Trafik ışığını odasına koyacakmış!

Girne’de trafik ışıklarını söken 17 ve 18 yaşlarındaki üç genç, olay anının görüntüleri ortaya çıkınca polise gidip ışığı teslim etti. Tutuklanan gençler, sarhoş olduklarını, ışığı odalarına koyacağı düşüncesiyle bu suçu işlediklerini anlattı

Girne’de 29 Temmuz sabah saat 05.00 sıralarında yaşanan olay “bu kadar da olmaz” dedirtti. Lord’s Palace trafik ışıkları olarak bilinen güzergahta kaldırımda, elleri cebinde bir süre etrafı gözetleyen erkek şahıs, yerinden çıkmış olan trafik lambalarını zor kullanarak sökerek yerinden çıkardı.

Trafik akışını sağlayan lambaları sökerken, kendi canını da hiçe sayan kimliği meçhul şahıs çaldığı trafik lambasıyla koşarak uzaklaştı. Sarkık ve elektrik kabloları güvende olmayan trafik ışığını söken şahsın görüntüleri bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere sosyal medyada yüzlerce yorum geldi.

TRAFİK ALT ÜST OLDU

Trafik lambalarının çalınması ile bölgede sıkışan trafiğe polis müdahale etti. Trafik sinyalizasyon sistemi bozulurken, trafik akışı olan caddede sürücüler yazın kavurucu sıcağında zor anlar yaşadı. Trafik lambasını çalan şahıs polis tarafından her yerde aranırken, sarkık duran lambalarına bir süreden beridir yetkili kurumlar tarafından müdahale edilmediği iddia edildi. Yayalar için de tehlike arz eden sarkmış vaziyetteki trafik lambalarının kablolarının büyük tehlike saçtığı ifade edilirken, polis güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın peşine düştü. Ancak, hırsız, ilerleyen saatlerde polise teslim oldu. Polis, lambaları Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

HERKES ŞAŞKIN

Görüntüler sosyal medyada yayımlanırken, trafik lambalarını çalan şahsı görenlerin polise ihbarda bulunması istendi.

Görüntülere yüzlerce yorum yapılırken, Girne’nin en işlek caddesinde sarkık duran lambalara neden müdahale edilmediği de soruldu.

Yorumlarda, “Kıbrıs’ımızda bu da oldu. Daha nelere göreceğiz?”, “Bizi de çalarlarsa şaşırmayız” şeklinde yüzlerce yorum sosyal medyada geniş yer buldu. Trafik ışığı hırsızı ise “Dünya hırsızlar tarihinde” altın harflerle yerini aldı.

TRAFİK IŞIĞINI ODASINA KOYACAKMIŞ!

Öte yandan Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan trafik ışıklarını sökerek, çalan 18 yaşındaki Mert Efe Güngör,18 yaşındaki İsmail Akyürek ve 17 yaşındaki isminin baş harfleri A.R.B. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29.07.2024 tarihinde, saat 05.00 raddelerinde Girne'de, Lefkoşa'da sakin Mert Efe Güngör, 18 yaşındaki TC vatandaşı İsmail Akyürek ve isminin baş harfleri AR.B.’nin Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan Trafik Dairesi'ne ait direk üzerine monte edilmiş halde bulunan 16.240 TL değerindeki trafik lambasını kasten ve kanunsuz olarak yerinden söküp hasara uğrattıktan sonra sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün polise gelerek, ışığı teslim ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıların ifadelerinde sarhoş olduklarını, bir anda böyle bir şey yaptıklarını, A.R.B.’nin ışığı odasına koyacağı düşüncesiyle bu suçu işlediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespiti yapılacağını ifade etti.

Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

