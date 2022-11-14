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Trafik ışığına vurarak durabildi

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Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

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Trafik ışığına vurarak durabildi

 

Kaza saat 00.05 raddelerinde meydana geldi.
87 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FT 966 plakalı aracıyla batı istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Sıla Doğan, Yenişehir ışıklarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu orta refüj üzerinde bulunan trafik yön levhasına aracının ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce ilerleyerek yine orta refüj içerisinde bulunan trafik ışığına vurdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı
 
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