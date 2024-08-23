banner913
banner932
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
16 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
16 0
 
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
30 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
20 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
22 0
Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı
Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı
27 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı cumartesi günü yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı cumartesi günü yapılıyor
32 0
banner1032

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 1922 sürücüden 421’ine ceza

banner1020

Dünkü denetimlerde ceza alanlar yanında 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı

banner1045
Trafik denetimlerinde kontrol edilen 1922 sürücüden 421’ine ceza
banner971
Polis trafik ekiplerinin ülke genelinde dünkü denetimlerinde kontrol edilen 1922 araç sürücüsüden 421’i çeşitli suçlardan rapor edilirken 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilenlerin 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 21’i emniyet kemeri takmadan,  19’u seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sigortasız, 5’i alkollü içki tesiri altında, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 102’si diğer trafik suçlardan ceza aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.