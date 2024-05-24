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Trafik denetimlerinde 499 sürücüye rapor

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Polisin ülke genelinde dünkü trafik denetimlerinde 499 sürücü rapor edildi.

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Trafik denetimlerinde 499 sürücüye rapor
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Polis basın bültenine göre, Polis trafik ekipleri dün toplam 2 bin 113 araç sürücüsünü kontrol etti ve çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 499 araç sürücüsünü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı. Denetimler sırasında bir sürücü tutuklanırken 39 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 169’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.



-Gemikonağı'nda alkollü sürücü kaza geçirdi

Öte yandan Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi'nde bugün 02.00 sıralarında alkollü sürücü yoldan çıkarak kaldırıma, duvara ve telefon direğine çarptı.
175 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Magtym Shukurov (E-29) yönetimindeki KR 217 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kaldırım taşları ile çevre duvarına çarptıktan sonra, yoluna devam edip kaldırım üzerindeki telefon direğine de çarpıp durdu.
Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Magtym Shukurov tutuklandı.
 
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