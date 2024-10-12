banner913
banner932
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
13 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
14 0
 
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
14 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
31 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
104 0
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
32 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
30 0
banner1032

Trafik denetimlerinde 398 sürücü rapor edildi, 43 araca trafikten men

banner1020

Trafik ekiplerinin ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 283 araç sürücüsünden 398’i, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 43 araç ise trafikten men edildi.

banner1045
Trafik denetimlerinde 398 sürücü rapor edildi, 43 araca trafikten men
banner971

 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan denetimlerde rapor edilen trafik suçlarından 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olarak kayıtlara geçerken, diğer suçlar ise şöyle:
 
“20’si sigortasız, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü emniyet kemeri takmadan, 8’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve
170’i diğer trafik suçları”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.