Trafik denetimlerinde 398 sürücü rapor edildi, 43 araca trafikten men

Trafik ekiplerinin ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 283 araç sürücüsünden 398’i, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 43 araç ise trafikten men edildi.





Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan denetimlerde rapor edilen trafik suçlarından 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olarak kayıtlara geçerken, diğer suçlar ise şöyle:



“20’si sigortasız, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü emniyet kemeri takmadan, 8’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve

170’i diğer trafik suçları”

