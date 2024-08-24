banner913
banner932
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
18 0
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
31 0
 
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız"
23 0
Ev ve arazi alanlar da riskte
Ev ve arazi alanlar da riskte
288 0
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
21 0
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
16 0
En acı veda
En acı veda
17 0
banner1032

Trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi

banner1020

Polis trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı.

banner1045
Trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi
banner971
Polis Basın Bültenine göre, trafikte, 2 bin 422 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 373 sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 47 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 45’i trafik ışıklarına uymamak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 138’i diğer trafik suçları.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.