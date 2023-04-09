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Trafik denetimlerinde 21 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı

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Trafik denetimlerinde 21 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı
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Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde 21 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, 1647 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 335 sürücü rapor edildi.
Rapor edilen sürücülerin 20’sinin alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 182’sinin ise yasal sınırın üzerinde süratli araç kullandığı tespit edildi.
 
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