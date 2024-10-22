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Trafik denetimlerinde 11 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda 11 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı.

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Trafik denetimlerinde 11 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı
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Bin 910 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 358 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. Rapor edilen trafik suçları arasında “sürat” yine ilk sırada yer aldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün rapor edilen sürücülerin “198’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 70’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.
 
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