Trafik denetimleri 1652 Araç kontrol edildi

Trafik denetimleri ve rapor edilen suçlar



28.09.2024 tarihinde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 1,652 araç sürücüsü kontrol edilmiştir. Bu denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış, 19 araç trafikten men edilmiş ve 3 sürücü tutuklanmıştır.

Rapor edilen trafik suçları arasında:

- 180 yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak,

- 10 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

- 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

- 29 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

- 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

- 6 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

- 4 sigortasız araç kullanmak,

- 1 trafik ışıklarına uymamak,

- 73 diğer trafik suçları yer almaktadır.



