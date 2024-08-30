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Trafik cezasını azaltmak amacıyla makbuzdaki tarihi değiştiren şahıs tutuklandı

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Trafik cezasını azaltmak amacıyla makbuzdaki tarihi değiştiren şahıs tutuklandı
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 İskele’de bir şahsın trafik cezasının ikiye katlanmasını önlemek amacıyla makbuz üzerindeki tarihi değiştirerek polise ibraz ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 13-29 Ağustos tarihleri arasında adına yazılmış olan trafik cezasını sahteleyerek tedavüle süren İ.F.’nin (E-33) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Çember Operasyonu’nda bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı tarafından çarşamba günü yürütülen Çember Operasyonu kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, M.S.’nin (E-29) ilk olarak saat 17.30 sıralarında İskele’de Granel Çemberi’nde trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğu ve burada başkasına ait ehliyet ibraz ederek, başka biri adına ceza yazılmasını sağladığı belirtildi.

Ardından aracında ve Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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