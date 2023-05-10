Trafik canavarı can almaya devam ediyor

Girne-Tatlısu Anayolunda bugün sabah saatlerinde iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yandı, bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, bugün, saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

33 yaşındaki Timur İlmaz yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao (E) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen yandı.

Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza Mardonova (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi Qu (E-48) ile Junwen Ye (E-36)'nin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavil altına alındılar.

Trafik kazasında ağır yaralanan Junwen YE (E-36), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.