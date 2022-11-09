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Trafik bir can daha aldı

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Güzelyurt-Lefke ana yolundaki kazada Havva Aksan Ay hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Trafik bir can daha aldı
Güzelyurt-Lefke ana yolunda 01.30’da meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki araçtan birinin sürücüsü olan Havva Aksan Ay hayatını kaybetti; 2 kişi de yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Güzelyurt–Lefke çift şeritli ana yolundaki kazada, Tansoy Orkut’un (E-51) yönetimindeki PT 452 salon araçla Bostancı trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce Lefke istikametine doğru yoluna devam etmesi sonucu, o sırada İzzet Kombos Bulvarı’nda Havva Aksan Ay (K-40) yönetimindeki ML 887 plakalı salon araç ile Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan ML 887 plakalı araç sürücüsü Havva Aksan Ay (K-40), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan PT 452 plakalı salon araç sürücüsü Tansoy Orkut (E-51) ve araçta yolcu olarak bulunan Ramadan As (E-56) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ramadan As ilk yardım servisinde, Tansoy Orkut ise sağ kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

PT 452 plakalı araç sürücüsü Tansoy Orkut’un tutuklandığı ve polisin kazayla ilgili soruşturmaya devam ettiği kaydedildi.
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