banner762
banner815
17 0
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
18 0
 
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
7 0
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
17 0
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
131 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
21 0
Piercing hayatına mal oldu
Piercing hayatına mal oldu
93 0
banner797

Trafiğin haftalık bilançosu: 44 kaza, 1 ölü, 12 yaralı

banner476

KKTC’de, 11-17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 44 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

banner825
Trafiğin haftalık bilançosu: 44 kaza, 1 ölü, 12 yaralı

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 126 bin 500 TL olurken, kaza sebepleri ise, süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (4), yakın takip (7) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı.

Kazaların 16’sı Lefkoşa, 14’ü Girne, 10’u Gazimağusa, 2’si Güzelyurt ve 2’si de İskele’de meydana geldi.

Öte yandan ülke genelinde polisin yaptığı rutin trafik kontrollerinde, kontrol edilen 6 bin 565 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 560 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (149), Tehlikeli Sürüş (1), Dikkatsiz Sürüş (19), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (48), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (4), Alkollü Araç Kullanmak (33), Seyir Halindeyken Cep Telefonuyla Konuşmak (129), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (36), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (42), Muayenesiz Araç Kullanmak (10), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (21 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (3), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 62 diğer trafik suçları.”

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.