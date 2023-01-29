Trafiğe iki kurban daha

Kumyalı’da meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken, Cuma gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya da kurtarılamadı

Kumyalı’da meydana gelen trafik kazasında köprü çukuruna düşerek takla atan araçtaki yolcu 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybederken sürücü Nazmi Ağcakoca da yaralandı.

İskele’de Cuma gecesi bir aracın çarptığı yaya Hakan Erek de tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bu sabaha doğru yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 01.30 sıralarında Gazimağusa - Karpaz ana yolunun 45.-46. Kilometreleri arasında, Kumyalı köyü birinci yol kavşağı yakınlarında, 62 yaşındaki Nazmi Ağcakoca yönetimindeki ZRC 801 plakalı salon araç Karpaz istikametine giderken sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yolun sağından yoldan çıktı.

Araç, 5 metre yükseklikten köprü çukuruna düşerek takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gelincik'te sakin Fadime Ağcakoca (K-84) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Nazmi Ağcakoca ise tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Cuma gecesi yaralanan yaya hayatını kaybetti



Öte yandan geçtiğimiz Cuma gecesi 21.30 sıralarında İskele’de Orchids Otel yakınlarında meydanı gelen Onur Armağan (E-25) yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan İskeleli yaya 47 yaşındaki Hakan Kerek, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerek’in bu sabah saat 04.00'te yaşamını yitirdiği; tutuklu olan sürücü Onur Armağan ve kaza hakkındaki polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

