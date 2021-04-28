Trafiğe genç bir kurban daha

Geçitkale-Tatlısu Anayolu’nda dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Geçitkale'de sakin 23 yaşındaki Alkan Bey isimli genç hayatını kaybetti.
Alkan Bey, yönetimindeki KV 914 plakalı araçla Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Çınarlı Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak trafik levhasına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Alkan Bey olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alkan Bey, Geçitkale Belediyesi personeli Denktaş Bey'in oğluydu.