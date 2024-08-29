Trafiğe çıkış saatlerine uymayan 5 kamyon sürücüsü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından KKTC genelinde bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uyup uymadıkları denetlendi.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00 – 08.00 saatleri arası), 5 bin kg. ve üzerindeki ağırlıktaki kamyonların trafikte seyretmeleri yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



