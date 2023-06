Trafiğe can dayanmıyor

Lefkoşa Yenişehir’de dün sabaha doğru aracıyla süratli bir şekilde seyreden 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü, yolda çöpleri boşaltmak için duran çöp kamyonunun arkasına çarptı. Aracın, kamyonun altına girdiği feci kazada Veysel Can Sütcü hayatını kaybetti

Lefkoşa'da dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.28 yaşındaki Veysel Can Sütcü, saat 02.35'te ST 889 plakalı Volkswagen Golf marka salon araçla Atatürk Caddesi'nde süratli şekilde seyir halindeyken, o esnada aynı şeritte önünde çöp toplayan 54 yaşındaki Fikri Murat yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.Kaza sonucu ağır yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Çöp kamyonunun şoförü Fikri Murat ise tutuklandı. Çöp kamyonunun arka projektörleri ve tüm arka ışıklarının yanar vaziyette olduğu belirtildi.Öte yandan Veysel Can Sütcü’nün yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde çöp kamyonunun arka kısmında bulunan iki belediye işçisinin, çöpleri kamyonun arka kısmına döktükten sonra çöp konteynerini yerine koymak için kaldırıma yöneldiği ve aracın da bu esnada hızla çöp kamyonuna çarptığı görüldü. İşçilerin kazadan saniyelerle kurtulduğu net bir şekilde kameralara yansıdı.ALKOLLÜYDÜ İDDİASIÖte yandan Sütcü’nün yaşamını yitirdiği trafik kazasının detayları ortaya çıktı.Veysel Can Sütcü’nün kaza öncesi bir barda alkol aldığı belirtildi. Sütçü’nün arkadaşları, aşırı alkollü olduğunu ifade etti.Arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen direksiyon başına geçen Veysel Can Sütçü’nün Küçük Kaymaklı’da aracına binip evine doğru gittiği öğrenildi.HALKIN SESİ’nin Veysel Can Sütçü’nün yakın arkadaşlarından elde ettiği bilgilerde, ülkede çalışma izinli olarak kalan Sütçü’nün kuyumcuda çalıştığı öğrenildi.Kardeşi ile birlikte ülkede yaşamını sürdüren Sütcü’nün geçtiğimiz haftalarda yine alkollü araç kullanmaktan poliste rapor edildiği ortaya çıkarken, otopsisi tamamlanan 28 yaşındaki gencin ailesi tarafından memleketi Diyarbakır’a gönderileceği ifade edildi.KAMYIN ŞOFÖRÜ MAHKEMEYE ÇIKARILDIÖte yandan Veysel Can Sütcü’nün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili çöp kamyonunun sürücüsü Fikri Murat tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.