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Trafiğe bir kurban daha

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Trafiğe bir kurban daha

Güzelyurt-Lefke anayolunda 7 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağar yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş bugün hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza, 25 yaşındaki erkek Hatip Sanmaz, yönetimindeki ZNU 290 plakalı  salon araçla 50 yaşındaki Ömer Konuş yönetimindeki HC 297 plakalı salon araçla yüz yüze çarpışması sonucunda meydana geldi.

 Kazada  ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş, tedavi görmekte olduğu   Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

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