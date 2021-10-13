Trafiğe bir kurban daha

Lefkoşa'da günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile 84 mlgr alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Zamir DERESEVEN, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Dereseven'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyir halinde bulunan Lefkoşa’da sakin 45 yaşındaki Teoman TELEK yönetimindeki bisikletin arka kısmına çarptı. ​Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman TELEK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.Araç sürücüsü Zamir DERESEVEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.