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Trafiğe bir kurban daha

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Trafiğe bir kurban daha
Trafik canavarı aramızdan genç bir fidanı daha kopardı. 
Geçitkale - Tatlısu anayolunda bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Alkan Bey isimli genç hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04:00 sıralarında, Geçitkale- Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, Geçitkale'de sakin 23 yaşındaki Alkan BEY, yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarpıp takla atması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Alkan Bey olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
Olay yerinde aldığımız bilgilere göre kaza sabah 06.00 sıralarında bu yolu kullanan bazı vatandaşlar tarafından fark edildi.
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