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Trafiğe bir fidan daha

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Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nda, gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki Ortaç Gürbüz (E) hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

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Trafiğe bir fidan daha

  

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 00:05 sıralarındaki yaşanan kaza,  Erdemli’de sakin Ortaç Gürbüz (E-25) yönetimindeki ES 375 plakalı salon aracın, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş yaptıktan sonra, yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından çıkarak selvi ağacına çarpıp takla atmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ortaç Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirirken; araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali Gündoğan (E-22) ve Emin Yalçın (E-23) yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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