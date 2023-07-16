Trafiğe bir can daha

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 Haziran’da meydana gelen kazada ağır yaralanan Özkan Bişmiş (E-67), tedavi gördüğü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre üç aracın karıştığı kazada, JK 167 plakalı araç sürücüsü Bişmiş ağır şekilde yaralanmıştı.
Soruşturma devam ediyor.
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