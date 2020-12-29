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Trafiğe bir can daha

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Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Ortaç Gürbüz hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı

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Trafiğe bir can daha

Akdoğan-Yiğitler Anayolu’nda, önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki Ortaç Gürbüz hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
Kaza saat 00:05 sıralarındaki yaşandı.
Erdemli’de sakin yaşındaki Ortaç Gürbüz yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş yaptıktan sonra, yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından çıkarak selvi ağacına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Ortaç Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirirken; araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan ve 23 yaşındaki Emin Yalçın yaralandı.
Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan hazanın hemen ardından olay yerine trafik müdür vekili Şevket Derindağ ve trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerinde yaptıkları incelemede kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını bildirdi.

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