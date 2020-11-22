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Trafiğe bir can daha

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Kullandığı araçla Kumyalı kavşağında virajı alamayıp karşı şeride geçen 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven karşıdan gelen araç ile çarpıştı. Özgüven olay yerinde hayatını kaybetti

Trafiğe bir can daha
Trafik yine can aldı. İskele - Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kaza sonucu 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven yaşamını yitirdi.
Kaza, İskele - Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa'da sakin 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven, yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy'de 29 yaşındaki sakin Hasip Babili yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonunu NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Özgüven olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip Babili ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
 
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