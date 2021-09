Trafiğe bir ayda beş can gitti

Son 5 yıllık kaza istatistiklerine göre, 2021’de bugün itibarıyla 19 kişi trafik kazalarında can verdi. Eylül ayı, yılın en fazla trafikte can kaybı yaşanan ayı oldu. Eylül ayında, 2 yaya, 2 motosiklet sürücüsü ve 1 yolcu hayatını kaybetti





KKTC’de 2021 yılında trafik kazası nedeniyle toplam 19 can kaybı yaşandı. İçinde bulunduğumuz Eylül ayı ise, yılın en fazla trafikte can kaybı yaşanan ayı oldu.

Sadece bu ayda 5 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, özellikle yayalar ve motosiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü kazalardaki artış dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sağladığı verilere göre, 2021 yılının bugüne kadarki ölümlü kaza tablosu ay itibarıyla şu şekilde:

“Ocak 2 kişi, Şubat 2 kişi, Mart 2 kişi, Nisan 2 kişi, Mayıs 1 kişi, Haziran 2 kişi, Temmuz 2 kişi, Ağustos 1 kişi, Eylül (27 Eylül’e kadar) 5 kişi.”

Yıl genelindeki can kayıplarında 7’si araç sürücüsü, 5’i motosiklet sürücüsü, 5’i yaya, 2’si ise yolcu iken, Eylül ayında, 2 yaya, 2 motosiklet sürücüsü ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği görülüyor.

Son 5 yıllık kaza istatistiklerine göre, 2021’de bugün itibarıyla 19, 2020’de 25, 2019’da 24, 2018’de 22, 2017’de 37 kişi trafik kazalarında can verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan verilere göre, son haftalarda 70 civarında trafik kazası meydana gelen ülkede, yaya, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin de karıştığı kazalar endişe veriyor.



AVCI: “SÜRÜCÜLER YOLLARDA DEVLET OTORİTESİNİ HİSSETMİYOR”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (KTÖD) Başkanı Mehmet Avcı, bu artışa ilişkin TAK’a yaptığı değerlendirmede, sürücülerde davranış bozukluklarında artış olduğunu, bunun sebebinin ise devlet otoritesini yollarda hissetmemeleri olduğunu söyledi.

Avcı, eğitim ve farkındalık çalışmalarının sadece uzun vadede çocukların eğitilmesiyle işe yarayacağını, kısa vadede bir değişiklik yaratmayacağını savundu ve “Zaten herkes süratli sürmemesi, limit üstü alkol kullanmaması gerektiğini biliyor. Ancak uygulamaları için caydırıcı cezaların olması gerek” dedi.

Sürat ve alkol kullanımından yakalanan sürücülerin sadece para ve puan cezasıyla kurtulduğu takdirde, bu şekilde davranmaya devam edeceğinden yakınan Avcı, diğer ülkelerden örnekler vererek, aynı hatanın tekrarlanmasını engellemek için aracın polis tarafından emare olarak alınması ve en azından 1-2 gün hapis cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.

Avcı, motosiklet sürücülerinin de hatalı kullanımlarını eleştirerek, trafik sıkıştığında önlerinde olan araçları hem sağdan, hem soldan geçmeye, araç geçmenin yasak olduğu yerlerde bile, karşı şeridi kullanarak ilerlemeye çalıştıklarını belirtti.

Kendi güvenlikleri açısından motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulunan Avcı, motosikletlilerin sadece önlerindeki aracın sağ tarafında uygun yer varsa geçebileceği ve karşı şeridi kullanma hakları olmadığını hatırlattı.

TKÖD Başkanı Avcı, kask kullanımın önemine değinirken, “Kask takmadan motosiklete binen sürücü, kendi beynini dahi korumayı bilmiyor demektir” dedi.

Sürücü davranış bozukluklarının arttığı bu dönemde, yayaların rahat davranmayıp, kendi önlemlerini alması gerektiğinin de altını çizen Avcı, yayaların, gelen aracın mesafesini ve hızını iyice hesaplayarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Avcı, aynı şekilde, sürücülerin de, her an karşısına bir yaya, bir çocuk çıkabileceğinin bilincinde olarak araçlarını sürmesi gerektiğini hatırlattı.

Son olarak, karanlık yolların kazalardaki etkisi hakkında konuşan Avcı, şehir içi yollarının aydınlatılmasının dünya genelinde bir uygulama olduğunu, herhangi bir nedenle çalışmamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

TKÖD Başkanı Avcı, “Mahkemelerde hatalı sürücüler yargılanırken, sokak lambalarının çalışmaması sürücünün lehine hafifletici neden olarak kullanılıyor. Peki neden o lambaları yakmayarak, ölüme katkı koyanlar mahkemede sorgulanmıyor?” diye sordu.