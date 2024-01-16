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TIR’dan onlarca gümrüksüz ürün çıktı

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TIR’dan onlarca gümrüksüz ürün çıktı
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Gazimağusa Limanı’nda polis ekiplerince aranan bir tırda, gümrüğe beyan edilmemiş mallar tespit edildi. Tır şoförü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Önceki gün saat 10.30 sıralarında, Polis ekipleri tarafından Gazimağusa Limanı’nda 49 yaşındaki isminin baş harfleri Y.M.’nin (kullanımındaki tırda yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş 20 güvenlik kamerası, 5 kamera kayıt cihazı, 5 kamera güç kaynağı, toplam 500 metre uzunluğunda internet kablosu, 20 plastik kamera bağlantı kutusu, muhtelif markalarda 15 araç aksamı, 3 led ışık ve 1 bilgisayar fanı tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis, Y.M. aleyhinde yasal işlem başlattı. 
 
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