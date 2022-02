TIR’da 834 kilo kaçak tütün

Tunar Gümrükleme’ye ait iş yerinde bulunan bir TIR’ın arkasında bağlı dorse içerisine gizlenmiş 500 bin TL değerinde toplam 834 kilo nargile tütünü tespit edildi. Tunar Gümrükleme direktörü ve TIR şoförü tutuklandı



Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı TIR’ın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi. Tunar Gümrükleme LTD direktörü Faruk Yıldırım ve TIR şoförü olan Burhan Bayandursun tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 22.02.2022 tarihinde yurtdışından KKTC'ye giriş yapan MV 178 plakalı TIR’ın arkasında bağlı bulunan 2727 R plakalı dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine bir polis ekibinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD'ye ait iş yeri içerisinde bulunan MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildiğini anlattı. Polis, akabinde söz konusu tütünün KKTC'ye ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD Faruk Yıldırım ve tır şoförü olan Burhan Bayandursun’un derdest emri gereği tutuklandıklarını ve nargile tütünlerinin MV 178 plakalı tırın arkasında bağlı 2727 R plakalı dorsenin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirterek, her iki zanlının da daha önce ülkeye Gümrüğe Beyan edilmemiş eşya getirip, bu eşyaları henüz isimleri tespit edilemeyen kişilere verdiğine inanıldığını bunların araştırılması için bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılıkları olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi içi her iki zanlının da 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.