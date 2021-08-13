TIR'dan düşen balyalar araca çarptı

Girne- Değirmenlik Anayolu’nda TIR üzerinde yüklü 3 adet balya yola düşerek karşı şeritten gelen araca çarptı, polis tehlikeli yük taşıyan TIR sürücüsü hakkında yasal işleme gitti

Murat ASLANGirne- Değirmenlik anayolunda dün sabah seyir halindeki TIR'dan düşen balyalar trafiği bir süre aksattı. TIR sürücüsü hakkında tehlikeli yük taşımaktan yasal işlem yapıldı.31 yaşındaki Mustafa Yeltekin, saat 11.30 sıralarında TKZ 773 plakalı balya yüklü TIR araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman üzerinde yüklü bulunan balyalardan 3 tanesi yola düşerek, o esnada karşı istikametten gelen 51 yaşındaki Cemali Özyakup yönetimindeki RHA 3268 plakalı araca çarptı.Olay sonrası yola saçılan balya ve samanlar Değirmenlik Belediyesi’ne ait iş makinesiyle temizlenerek, yol yeniden trafik akışına açıldı.