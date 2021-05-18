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Terminal çemberinde kaza yürekleri ağza getirdi

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Terminal çemberinde kaza yürekleri ağza getirdi
Başkent Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden olan Şehit Mustafa Ruso Caddesi'nde yaklaşık 1 saat önce meydana gelen trafik kazası yürekleri ağıza getirdi.
3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazanın Honda Fit marka araç sürücüsünün Terminal Çemberi'ne hızlı girmesi sonrasında önce önündeki Suzuki Alto araca çarptı daha sonra ise orta refüjü aşarak karşı şeritten gelen Doğan marka araca çarpmasıyla yaşandığı bildirildi.
Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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